Gutachter vor Ort : Skatepark in Sankt Augustin ist wegen Sicherheitsmängeln stillgelegt

Wegen Sicherheitsmängeln geschlossen: der Skatepark in Sankt Augustin. Foto: Stadt Sankt Augustin

Sankt Augustin Die meisten Geräte stammen aus den 1990er Jahren – der Skatepark in Sankt Augustin ist in die Jahre gekommen. Nun hat ein Gutachter so gravierende Sicherheitsmängel festgestellt, dass die Anlage geschlossen wird. Dauerhaft sollen die Skater aber nicht darauf verzichten.



Er ist zwar in die Jahre gekommen, zieht an guten Tagen aber dennoch bis zu 100 Jugendliche an: der Skatepark am Freibad in Sankt Augustin. Nun ist für die Anlage, die zum größten Teil aus den 1990er Jahren stammt, aber das vorläufige Aus gekommen. „Gravierende sicherheitstechnische Mängel und Schäden“ nennt die Stadt in einer Mitteilung als Grund dafür, dass der Skatepark bereits ab Mittwoch geschlossen ist.

Langfristig sollen die Jugendlichen aus Sankt Augustin und der Umgebung aber nicht auf ihr Hobby verzichten müssen. Die Stadtverwaltung will so schnell wie möglich für eine neue Anlage sorgen.

Die Schäden und der schlechte Zustand der Geräte im Skatepark seien bereits seit längerer Zeit bekannt, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Verwaltung habe dazu unter anderem im Jugendhilfeausschuss fortlaufend berichtet. Ein externer Prüfer habe nun festgestellt, dass der Weiterbetrieb ab sofort nicht mehr möglich sei.

Reparaturen noch im Sommer

Im vergangenen Sommer hielt der Bauhof der Stadt die Anlage mit regelmäßigen Reparaturen instand, sodass sie geöffnet bleiben konnte. Das sei der Stadtverwaltung nach den langen Schließungen und Einschränkungen im Kontext der Corona-Pandemie in den vergangenen drei Jahren ein besonderes Anliegen gewesen, so die Mitteilung. Die Anlage habe sich zu einer der beliebtesten und höchstfrequentierten Freizeitstätten im Stadtgebiet entwickelt, wird dort begründet.

Halfpipe, Jumpbox, aber auch die Rollflächen und das Obermaterial der gesamten Fläche müssten aufgrund von Schäden und der daraus entstehenden Unfallgefahr nun jedoch dauerhaft gesperrt werden. Eine Reparatur sei wegen Materialschwäche nicht mehr möglich. Hinzu komme, dass die Witterungsverhältnisse der vergangenen Jahre den Verfall beschleunigt hätten.

Bereits seit einiger Zeit sei jedoch die Anschaffung von Skateelementen und eine Erneuerung der gesamten Anlage in Planung, so die Stadt. Die stark ansteigenden Kosten für Material und der gravierende Mangel an Fachkräften in der Baubranche verzögern derzeit nach Auskunft der Verwaltung den Neubau.