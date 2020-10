Unfall in Sankt Augustin : Smart kollidiert mit Rettungswagen

Unfall in Sankt Augustin

Sankt Augustin Ein Smart und ein Rettungswagen sind am frühen Samstagabend auf der B 56 in Sankt Augustin zusammengestoßen. Aktuell ist dort eine Ampelanlage ausgefallen.

Ein Smart ist am frühen Samstagabend auf der B 56 in Sankt Auguistin mit einem Rettungswagen kollidiert. Wie es zum dem Unfall an der Arnold-Janssen-Straße kommen konnte, ist bisher noch unklar.