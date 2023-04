Das Mode-Getränk für jeden Geschmack So entwickelt die Gin-WG in Sankt Augustin neue Sorten

Die Blume des Lebens ziert die schlichten Glasflaschen. Die geometrische Anordnung der 19 Kreise entspricht dem Goldenen Schnitt und ist Namensgeber für „19 Circle Spirits“. So heißt der Gin, von dem Ferdinand Zeich, genannt Ferdi, zusammen mit Leon Marco Guaiana seit vergangenen Juni vier Sorten in Sankt Augustin produziert. In der Gutenbergstraße 3 betreiben die beiden in einer Art „Gin WG“ zusammen mit Kevin Braun die Gin-Manufaktur. In ihr entstehen neben den „19 Circle Spirits“ auch die fünf „Kessel 29“-Gins des WG-Partners.