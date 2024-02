Rhein-Sieg-Gymnasium in Sankt Augustin „Es ist gut für die Motivation, dass jetzt etwas passiert“

Sankt Augustin · Das größte städtische Bauprojekt Sankt Augustins in mehr als 30 Jahren ist an den Start gegangen. Schon 2026 sollen am Zusatzbau des Rhein-Sieg-Gymnasiums Schülerinnen und Schüler lernen, gärtnern und zu Mittag essen.

21.02.2024 , 16:00 Uhr

Bürgermeister Max Leitterstorf (4.v.l.) übt sich im Maurerhandwerk, Erster Beigeordneter Martin Eßer (5.v.l.) verstaut die Zeitkapsel. Foto: Ines Bresler

Der Grundstein ist gelegt. Vertreterinnen und Vertreter von Schule, Verwaltung und Politik kamen am Dienstag zur Baustelle am Rhein-Sieg-Gymnasium, um diesen Moment zu feiern. Dabei wurde der eigentliche Grundstein schon im vergangenen Jahr gelegt: Im Oktober 2023 hatten die Tiefbauarbeiten begonnen. Mit Blick auf diesen ersten Baufortschritt erklärte Bürgermeister Max Leitterstorf: „Der ein oder andere sagte zu mir: Jetzt glaubt man wirklich, dass es kommt.“