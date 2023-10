Bürgerbeschwerden wegen Köln/Bonn Sankt Augustin soll Fluglärm selber messen

Dirk Beutel (CDU) wies auf das Risiko in dem Falle hin, dass die erhobenen Daten eine geringere Belastung als in den Nachbarkommunen zeigten. Diese könnten damit für eine Änderung der Flugrouten argumentieren. „Die Flugrouten sind Kompromisse zwischen den betroffenen Städten“, befand Köhler. Es gehe nicht darum, den Lärm anderswo hin zu verlagern, sondern verlässliche Daten zu erheben. „Alle Kommunen zusammen müssten den Passagierflug nachts aus der Welt schaffen, der ist nämlich überflüssig“, so Köhler. An anderen Flughäfen gebe es keinen nächtlichen Passagierverkehr: In Düsseldorf etwa müsse der letzte Start des Tages bis 22 Uhr erfolgt sein, Landungen sind bis 23 Uhr erlaubt.