Sozialausschuss Sankt Augustin Bürgermeister will Finanzierung der Quartierssozialarbeit streichen

Martin Eßer ist offenbar nicht nur ein Beigeordneter mit diplomatischem Geschick, sondern auch mit strategischen Fertigkeiten. Es mag jedenfalls schon ein sehr besonderer Zufall sein, wenn ein Bericht über die Vorteile der Quartierssozialarbeit auf der Tagungsordnung des Sozialausschusses in Sankt Augustin steht – bevor über die weitere Finanzierung oder das Aus der Quartierssozialarbeit in drei sozial sensiblen Wohngebieten entschieden werden soll. Tatsächlich steht die Quartiersarbeit in Mülldorf-Nord (Ankerstraße), Engelsgraben (Niederpleis) und Menden Ost zur Disposition. Der Erste Beigeordnete und Sozialdezernent hat bislang keinen Hehl daraus gemacht, dass er die drei Projekte unbedingt weiterlaufen lassen will. Am Mittwoch, 4. September, werden dem Ausschuss für Familie, Soziales, Gleichstellung und Integration jedenfalls gleich zwei alternative Beschlussvorschläge vorgelegt.