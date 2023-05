Mehr als 60 Veranstaltungen Stadt Sankt Augustin legt Umweltprogramm für den Sommer auf

So gibt es bereits Mitte Mai einen Kräuterworkshop. Dabei erfahren Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur etwas über verschiedene Kräuter, sie können sie auch gleich vor Ort probieren. Kreativ wird es bei einem Workshop mit verschiedenen Naturmaterialien. Dort wird gefilzt, geschnitzt und Landart gemacht. Landart bedeutet, die Teilnehmer legen ein Kunstwerk aus natürlichen Materialien. Dazu sammeln sie Blätter, Steine und Stöcke und legen sie zu etwas Neuem zusammen. Auch für umwelttechnisch Interessierte ist im Programm etwas dabei: ein Besuch in der Kläranlage in Sankt Augustin am 1. August oder ein Einblick in die Trinkwasseraufbereitung in Siegburg am 2. Juni und am 27. Oktober.