Der Sommer in Sankt Augustin Stadt plant buntes Programm auf dem Karl-Gatzweiler-Platz

Immer mittwochs soll der Karl-Gatzweiler-Platz mit Livemusik Besucher anlocken. Die Veranstaltungsreihe Sankt Augustin live startet am 15. Mai um 18 Uhr. Den Anfang macht die Band „Jack is back“. Am 29. Mai spielen die „4 Swedes – ABBA Tribute“, ebenfalls ab 18 Uhr, gefolgt von „Queen May Rock“ am 5. Juni und „Ganz & Gar – Westernhagen Tribute“ am 12. Juni. Auch für die Bewirtung der Besucherinnen und Besucher ist gesorgt: Die übernehmen die Sankt-Antonius-Schützenbruderschaft Schützenbruderschaft Sankt Sebastianus Hangelar.