Natur- und Umweltschutz in der Region : Sankt Augustin erhält Auszeichnung „StadtGrün naturnah“

Sankt Augustin Die Stadt Sankt Augustin hat das Label „StadtGrün naturnah“ in Silber erhalten. Ein Ziel beim Natur- und Umweltschutz: Mehr Blühwiesen auf öffentlichen Flächen einzurichten.

„Es ist uns wichtig, dass wir in Zeiten wie diesen zeigen, was wir in puncto Natur- und Umweltschutz können“, erklärte der Erste Beigeordnete Rainer Gleß. In der Stadt sei ein Paradigmenwechsel bemerkbar. Man sei gemeinsam mit Siegburg die Stadt mit der geringsten Fläche im Rhein-Sieg-Kreis, jedoch am stärksten besiedelt. „Wir haben weniger Freiflächen als die meisten anderen Städte im Kreis“, sagte Gleß. Er zählte Klimawandel und Trockenheit auf, die zu starken Gefährdungen von Amphibien und vieler anderer Tiere führen würden. Viele tausend Hektar Wald seien in der Bundesrepublik gefährdet, weltweit seien 26.000 Arten vom Aussterben bedroht. „Wir wollen ein Zeichen setzen, wir müssen was tun“, ruft er auf und fügt hinzu: „Wir kämpfen um jeden Baum im Stadtgebiet.“