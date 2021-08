5000 Kilometer durch Südamerika : Sankt Augustiner wollen den Amazonas durchpaddeln

Sankt Augustin Zwei Studenten wollen ein halbes Jahr lang den gesamten Amazonas durchpaddeln. Aus Entdeckerdrang, aber auch, um auf die bedrohte Region aufmerksam zu machen. Vor den lauernden Gefahren haben sie keine Angst.

Naidu, 23, ist in Sankt Augustin aufgewachsen und studiert Wirtschaftsingenieurwesen in Aachen. Pissarsky ist ein Jahr älter, studiert dasselbe Fach, aber in Karlsruhe. Die beiden kennen sich aus Ecuador, wo sie nach dem Abitur 2016 ein freiwilliges Auslandsjahr in einer Schule und bei einer Stiftung absolvierten.

Eineinhalb Jahre Planung

In ihrer Freizeit waren sie viel in der Natur des Landes unterwegs, in den Bergen, aber auch im Amazonas-Gebiet. Bei einer mehrtägigen geführten Motorboot-Tour kamen sie auf die Idee, den ganzen Fluss zu erkunden. In einer Hütte hing eine Karte des Amazonas-Gebietes. „Da gibt es ja noch viel mehr zu sehen“, erzählt Konstantin Pissarsky. Angefangen als Witz, sprachen die zwei Freunde immer wieder darüber. Seit eineinhalb Jahren planen die zwei ihr Abenteuer konkret. „Das ist viel Organisationskram, wie Impfungen, Visa und die genaue Route.“ Und Corona-Tests: Trotz Impfungen lassen sich beide regelmäßig testen, um das Virus nicht in entlegene Orte zu bringen.