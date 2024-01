Garde- und Tollitätentreffen in Sankt Augustin Präsident der Prinzengarde lässt nach Eklat sein Amt ruhen

Der Präsident der Prinzengarde der Stadt Sankt Augustin lässt sein Amt bis auf Weiteres ruhen. Damit reagiert er auf die Kritik an seinem Verhalten als Moderator des Garde- und Tollitätentreffens seiner Gesellschaft am Wochenende. Als ein zehnjähriges Mädchen ihm auf der Bühne einen Orden überreichte, hatte er das mit anzüglichen Worten kommentiert. In Reaktion auf die Situation auf der Bühne hatte die Große Königswinterer Karnevalsgesellschaft (GKKG) mit ihren Tanzgruppen den Saal verlassen. „Wir waren mit Kindern unterwegs, da müssen wir Verantwortung übernehmen“, erklärte der GKKG-Vorsitzende Guido Hoffmann auf Nachfrage. Den Besuch abzubrechen, sei die einzig richtige Reaktion auf die Worte gewesen, die zuvor auf der Bühne gefallen seien.