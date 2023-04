Diebstähle auf Flohmarkt Taschendiebe bestehlen fünf Frauen in Sankt Augustin

Auf einem Flohmarkt an der Einsteinstraße in Sankt Augustin sind am Sonntag gleich fünf Frauen bestohlen worden. Zwischen 13 und 16.30 Uhr sollen die bisher unbekannten Taschendiebe drei Frauen aus Sankt Augustin, die 61, 62 und 65 Jahre alt sind, eine 59-Jährige aus Königswinter und eine 58 Jahre alte Frau aus Siegburg bestohlen haben, teilte die Polizei am Dienstag mit.