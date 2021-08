Masche am Telefon : 69-Jährige aus Sankt Augustin verliert 25.000 Euro an Betrüger

Sankt Augustin Weil sie sich Hoffnungen auf einen Gewinn machte, hat eine Frau aus Sankt Augustin 25.000 Euro an Betrüger überwiesen. Offenbar wollte sie weitere Beträge überweisen - bis eine Bankmitarbeiterin eingriff.

25.000 Euro hat eine 69-jährige Frau aus Sankt Augustin an Betrüger verloren. Ihr war nach Angaben der Polizei am Telefon ein Gewinn in Höhe von 80.000 Euro in Aussicht gestellt worden. Dazu hatten mehrere Frauen und Männer das Betrugsopfer mehrfach angerufen und waren in unterschiedliche Rollen geschlüpft.