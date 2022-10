Kneipe in Sankt Augustin : Traditionslokal „En de Kohweed” in Menden steht für den Abriss bereit

Viele Betriebe stehen vor dem Aus : Was sich in der Gastro-Szene in Sankt Augustin verändert Bei der Gastronomie in Sankt Augustin passiert trotz der aktuellen Situation viel: In Menden schließt mit der Kohweed ein weiteres Traditionshaus, im Huma stehen die Läden des Food Courts weitestgehend leer. Dafür zieht Joe Champs in das frühere chinesische Restaurant auf der Marktplatte.