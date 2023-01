Kassiererin löst Alarm aus : Unbekannter räumt Tankstellenkasse in Sankt Augustin aus

Gerichtsprozess : 45-Jähriger gesteht neun Einbrüche in Lommersum Neunmal sollen zwei Männer in Weilerswist-Lommersum in Häuser eingebrochen sein. Zur Beute gehörten neben PCs auch elektrische Zahnbürsten. Nicht die einzigen Taten, die ihnen vor Gericht zu Last gelegt werden.