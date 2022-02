Pleistalstraße gesperrt : Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Sankt Augustin

In Niederpleis sind am Mittwoch zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Foto: Ralf Klodt

Niederpleis Am Mittwochnachmittag sind zwei Autos auf der Pleistalstraße in Sankt Augustin-Niederpleis frontal zusammengestoßen. Beide Fahrerinnen wurden schwer verletzt. Die Pleistalstraße ist aktuell gesperrt.

Zwei Fahrerinnen sind am Mittwochnachmittag bei einem Frontalzusammenstoß in Niederpleis schwer verletzt worden. Nach ersten Informationen fuhr eine 78-jährige Fahrerin aus Königswinter in ihrem weißen Ford in Richtung Niederpleis. Zeugenangaben zufolge kam sie kurz vor dem Zusammenstoß von der Fahrbahn ab auf den Grünstreifen. Die 78-Jährige soll den Zeugen zufolge daraufhin entgegengelenkt haben und geriet auf die Gegenspur.