Unfall in Sankt Augustin : Ford prallt nach Fahrerflucht in Rettungswagen

Ford prallt nach Fahrerflucht in Rettungswagen

Unfall in Sankt Augustin

Sankt Augustin Nach einem Auffahrunfall in Sankt Augustin ist ein ein 35-Jähriger geflüchtet und kurze Zeit später in einen Rettungswagen geprallt. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Zuvor war der Mann bereits mit einem anderen Auto kollidiert.

In der Nacht zum Sonntag ist in Niederpleis einem 22-jährigen Golf-Fahrer ein Ford aufgefallen, der plötzlich auf der Straße stehenblieb. Nach Angaebn der Polizei wollte der 22-Jährige sichergehen, dass alles in Ordnung ist und überholte den Ford langsam. Dabei konnte er keine Auffälligkeiten feststellen. Wenige Augenblicke später fuhr der der 35-jährige Fahrer des Fords unvermittelt auf den Golf auf und flüchtete im Anschluss. Um dennoch das Kennzeichen festzustellen, nahm der Golf-Fahrer die Verfolgung auf.