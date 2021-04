Ruhestörung in Sankt Augustin : Autofahrer fährt Beamten des Ordnungsamts an und flüchtet

Sankt Augustin In Sankt Augustin hat in der Nacht auf Samstag ein Unfallfahrer einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes verletzt. Der Mann flüchtete, konnte jedoch von den Beamten ermittelt werden.

In Sankt Augustin hat in der Nacht auf Samstag gegen 2.20 Uhr ein 20-jähriger Mann aus Hennef einen Mitarbeiter des Ordnungsamts angefahren. Wie die Polizei mitteilte, waren der 39-jährige Mitarbeiter der Stadt Lohmar mit seinen beiden Kollegen an einem Parkplatz an der Rathausallee Ecke Grantham-Allee im Rahmen einer Ruhestörung tätig. Dort hatten sich wiederholt Fahrzeugführer getroffen und laut Musik gehört. Als die Beamten den 20-Jährigen kontrollieren wollten, startete dieser seinen Wagen, fuhr dem 39-Jährigen mit seinem Pkw über den Fuß und flüchtete. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.