Immobilien in Sankt Augustin Gebäudekomplex „Urbane Mitte“ ist fertig

Das Areal auf der prominenten Ecke der Bonner Straße und der Südstraße in Sankt Augustin-Mülldorf hat schon eine wechselhafte Geschichte hinter sich. Früher war dort mal der städtische Bauhof untergebracht, dann war es lange unansehnliche Brachfläche und die Ausfahrt der Nachbarschaftshilfe Rhein-Sieg. Jetzt steht da ein Gebäudekomplex mit strahlend weißer Fassade und unregelmäßig großen Fenstern und einem grau abgesetzten Staffelgeschoss. Wie ein schwungvolles L schmiegt sich das Gebäude in den Winkel. Nach fast vier Jahren Bauzeit ist der Gebäudekomplex „Urbane Mitte“ fertiggestellt. Der Spatenstich war im Dezember 2020 erfolgt, dann wurde es in zwei Bauabschnitten realisiert.