Verkehrskontrolle in Sankt Augustin Vater und Sohn wollen Polizei mit Führerschein austricksen

Am vergangenen Montag in Sankt Augustin haben ein Vater und sein Sohn versucht, die Polizei bei einer Führerscheinkontrolle auszutricksen. Die Polizei hielt einen Lkw in Sankt Augustin-Mülldorf an, der zuvor ein Verkehrszeichen missachtet hatte. Wie die Polizei mitteilt, hatte er trotz eines Verbots den Baustellenbereich in der Schiffstraße passiert. Im Lkw saßen der 45-jährige Fahrer und als Beifahrer sein Sohn.