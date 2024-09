BMW gerät ins Schleudern Vier Verletzte bei Verkehrsunfall in Sankt Augustin

Gegen 11 Uhr vormittags war ein 21-jähriger BMW-Fahrer aus Bonn mit seinem 26-jährigem Beifahrer aus Much auf der Einsteinstraße von der Autobahn 560 kommend in Richtung Hangelar unterwegs. An dieser Stelle ist die Straße in beide Richtungen zweispurig, vorgeschrieben sind 50 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit. Nach Angaben mehrerer Zeugen bremste der Fahrer zunächst auf 30 Stundenkilometer herunter. Dann setzte er zum Überholen an, beschleunigte stark und verlor in der Kurve vor der Kreuzung von Einsteinstraße, Friedrich-Gauß-Straße und Marie-Curie-Straße die Kontrolle über sein Auto. Der BMW geriet ins Schleudern und prallte gegen einen entgegenkommenden Mitsubishi, anschließend gegen einen ebenfalls entgegenkommenden Kia. Dieser wiederum kam dadurch von der Spur ab und prallte gegen einen Daimler-Chrysler, der in gleicher Richtung wie der BMW unterwegs war.