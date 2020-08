Von der Digitalisierung bis zum Wohnungsbau : Wahlprogramme der Parteien in Sankt Augustin im Überblick

Wahlprogramme der Parteien in Sankt Augustin im Überblick

Bezahlbaren Wohnraum, wie er derzeit an der Rathausallee entsteht, haben viele Sankt Augustiner Parteien auf der Agenda. Foto: Meike Böschemeyer/MEIKE BOESCHEMEYER

Sankt Augustin Besserer Nahverkehr, Umweltschutz und Digitalisierung: Ein Überblick, wofür die sieben Parteien stehen, die in Sankt Augustin am 13. September antreten.

Die Wahlprogramme der wichtigsten Parteien in Sankt Augustin hier im Überblick:

CDU: „Unter dem Motto ‚Sankt Augustin zusammenhalten’ setzt sich die CDU für eine nachhaltige Entwicklung ein. Für Familien stehen 300 zusätzliche Kita-Plätze, die Sanierung und Digitalisierung der Schulen sowie Wohnraum für alle Generationen und Geldbeutel auf der Agenda. Für zukunftsfähige Mobilität möchten die Christdemokraten Radwege sanieren und eine Radpendlerroute von Siegburg nach Bonn bauen. Daneben stehen wir für innovative Ansätze bei der Straßensanierung und eine Optimierung des öffentlichen Nahverkehrs. Vereine und Brauchtum fördern und für mehr Sicherheit Polizei und Ordnungsamt stärken, ist der CDU wichtig. Um für solide städtische Finanzen zu sorgen, wollen wir die lokale Wirtschaft stärken und in Kooperation mit der Hochschule innovative Unternehmen auf dem Butterberg ansiedeln.“

SPD: „Die Digitalisierung wird im Bürgerservice und den Schulen Priorität bekommen. Die SPD möchte Wlan an öffentlichen Plätzen. Bezahlbaren Wohnraum wollen wir stadtweit schaffen, durch Stärkung der gemeinnützigen Baugenossenschaften. Klimasiedlungen sind Thema. 335 Kita-Plätze und 85 Tagespflegeplätze haben wir seit 2014 geschaffen. Wir wollen mindestens genauso viele neue Plätze in den nächsten fünf Jahren schaffen. Mittelfristig sollen Kitas gebührenfrei werden. Investitionen in Schulen gehen weiter. Schultoiletten werden endlich saniert, WLAN und digitale Ausstattung kommen. Mobilitätskonzepte für eine Verkehrswende: Auto, Fahrrad, ÖPNV, Fußgänger und Car-Sharing müssen zusammen gedacht werden. Buisdorf soll einen S-Bahn Haltepunkt erhalten. Radschnellwege und E-Mobilität sind vorrangig.“