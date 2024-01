Im November in Sankt Augustin Wie es zwei Monate nach dem Brand bei den Steyler Missionaren aussieht

Der Geruch nach Rauch hängt immer noch in der Luft und wird stärker, je näher der Ort kommt, an dem Mitte November der Brand im Missionshaus der Steyler in Sankt Augustin ausgebrochen ist. In den Zimmern auf den insgesamt drei betroffenen Etagen laufen weiterhin die Bautrockner. „Wir sind nach wie vor mit der Sanierungsfirma dabei aufzuräumen, zu trocknen und zu entkernen“, erklärt Jürgen Bewermeier, der als Hausökonom der Steyler für das Gebäude verantwortlich ist, beim Gang durch den derzeit unbewohnbaren Trakt. Er schätzt, dass die Arbeiten Ende der kommenden Woche abgeschlossen sind. Dann erst könne der Wiederaufbau beginnen.