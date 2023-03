Nach dem Aus für den „Bahnhof Brückberg“ in Siegburg : Sankt Augustin zeigt Interesse an Eisenbahnwaggons

Die Stadt Sankt Augustin zeigt Interesse an den Eisenbahnwaggons, an denen in Siegburg ein offenes Jugendangebot entstehen sollte. Foto: Stadt Siegburg

Sankt Augustin/Siegburg Der Siegburger Stadtrat hat sich mehrheitlich gegen die offene Jugendarbeit rund um zwei ausrangierte Eisenbahnwaggons ausgesprochen. Jetzt könnten die Züge vielleicht in der Nachbarstadt Sankt Augustin Halt machen.



Nach dem Aus für den „Bahnhof Brückberg“ in Siegburg könnte das dort angedachte Jugendprojekt jetzt vielleicht in Sankt Augustin realisiert werden. Einen entsprechenden Prüfauftrag hat der Jugendhilfeausschuss der Verwaltung zumindest erteilt. Einstimmig hat das Gremium die Verwaltung damit beauftragt, mit der Kreisstadt über die Konditionen für die Übernahme der Eisenbahnwaggons zu verhandeln und zu prüfen, ob das Konzept des „Bahnhof Brückberg“ in das Angebot der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Sankt Augustin passt.

In Siegburg sollte rund um zwei ausrangierte Eisenbahnwaggons im Stadtteil Brückberg ein offenes Angebot für Kinder und Jugendliche entstehen. Die Reisezugwagen hatte die Stadt nach einem entsprechenden Ratsbeschluss bereits gekauft. Seither warten sie auf der Insel Rügen auf den Transport in die Kreisstadt. Denn die Idee stieß von Anfang an auf Widerstand. Der gipfelte im Dezember in einem überraschenden Antrag der neuen Ratsmehrheit aus CDU und Grünen, mit dem sie das Projekt „Bahnhof Brückberg“ kippten. Ihr Nein zu den Eisenbahnwaggons haben sie in der vergangenen Woche noch einmal bekräftigt. Ein Bürgerantrag und eine Empfehlung aus dem Jugendhilfeausschuss hatten den Bahnhof Brückberg noch einmal zum Thema im Rat gemacht.