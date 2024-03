Vater aus Sankt Augustin in Elternzeit Warum Janek Desgronte begeistert von der Väterzeit ist

Der Wissenschaftler in ihm meldet sich im Haushalt nur beim Backen. „Da gehe ich gewissenhaft nach Rezept vor“, erzählt Janek Desgronte. Das sei sicherer. Das Kochen dagegen geht ihm leicht von der Hand. „Freestyle“, sagt er. Gewohnheit halt. Schon als Zehnjähriger hat er am Herd gestanden. Er hat sich mit seinem zwei Jahre älteren Bruder und dem Vater sonntags abgelöst, um die Mutter zu entlasten. Hausarbeit war für die Männer in seiner Familie etwas Selbstverständliches. „Sollte sie auch für jeden Mann sein“, findet der 42-jährige promovierte Physiker, der seit September mit seiner Familie in Hangelar lebt. So wie auch jeder Vater eine längere Elternzeit nehmen sollte. Der Hangelarer gehört zu den ganz wenigen Männern in Deutschland, die die Auszeit aus dem Beruf nutzen, um sich um Kind und Haushalt zu kümmern.