Plötzlich (Paten-)Eltern : Sankt Augustiner Polizei kümmert sich um verlorenes Lamm

Sankt Augustin Die Polizeiwache in Sankt Augustin hatte am Montagabend einen besonderen Gast: ein kleines Lamm. Dieses war zuvor von seiner Herde getrennt worden.

Einen besonderen Gast hatte am Montagabend die Polizeiwache in Sankt Augustin. Passanten hatten ein Lamm in Menden abseits der Herde aufgefunden und es an die Polizei übergeben. Die Polizisten suchten nach dem Besitzer des Lamms und fanden heraus, dass die Schafherde, zu der das Lamm gehörte, auf eine neue Wiese getrieben wurde und das Lamm zurückgelassen worden war.