Zwei Festnahmen im Rhein-Sieg-Kreis Sankt Augustiner soll Drogenhandel über Darknet betrieben haben

Per Post schickten sie Amphetamine, Kokain und andere Drogen an ihre Kunden. Ein Päckchen erregte schließlich Verdacht und setzte Ermittlungen in Gang. Anfang Februar bekam die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis einen Hinweis auf ein verdächtiges Päckchen, teilt die Polizei nun mit. Anhand der Nummer, die das Versandunternehmen den Päckchen gibt, sei klar gewesen, wo das Päckchen aufgegeben wurde, so eine Sprecherin der Polizei.