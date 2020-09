Anklage wegen Totschlag : Sankt Augustiner soll Ehefrau in Dusche erdrosselt haben

Bonn/Sankt Augustin Die Bonner Staatsanwaltschaft hat einen 67-Jährigen aus Sankt Augustin wegen Totschlag angeklagt. Er soll seine Frau in der Dusche stranguliert haben.

Der Anruf kam dem Freund suspekt vor: „Ich kann nichts mehr sehen. Ich kann meine Frau nicht finden“, hatte ihm der 67-Jährige am Telefon erzählt und ihn dringend gebeten, zu kommen. Der gleichaltrige Freund setzte sich am 17. Mai sofort ins Auto und fuhr nach Sankt Augustin, um nach dem Rechten zu schauen. Ob er geahnt hat, dass sich am Tag zuvor im Haus des befreundeten Ehepaars eine Tragödie abgespielt hat, ist bislang nicht bekannt. Vorsichtshalber jedoch alarmierte der Bekannte den Rettungsdienst. Tatsächlich war unter dem Dach der wohlsituierten Familie etwas Furchtbares passiert: In der Dusche fanden die Retter die Leiche der Ehefrau. Mit Strangulationsspuren am Hals.