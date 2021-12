Hilfe für Flutbetroffene : Sankt Augustinerin koordiniert Hilfsgüter an der Ahr

Zentrale Sammelstelle

Das Verteilzentrum Ahrtal in der Grafschaft ist die zentrale Sammelstelle für Spenden für das gesamte Ahrtal. Nach Vorlage der Betroffenheitsbescheinigung sowie des Ausweises verteilen die ehrenamtlichen Helfer gespendete Güter in haushaltsüblichen Mengen direkt vor Ort oder an die dezentralen Versorgungslager im Tal. Eine aktuelle Bedarfsliste wird auf der Homepage www.verteilzentrumahrtal.de gepflegt.

Besonders für Werktage braucht das Verteilzentrum noch regelmäßige, ehrenamtliche Unterstützung. Bei Interesse bitte per WhatsApp bei Monika unter 0151/67863298 melden. Oder per E-Mail an info@verteilzentrumahrtal.de und zu einem Schnuppertag vorbeikommen.

Adresse: Albert-Einstein-Straße 8, 53501 Grafschaft-Gelsdorf