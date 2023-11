St. Martin 2.0? Sankt Martin auf dem Segway sorgt für gemischte Gefühle

Die Kinder haben es gut gefunden, sagt Frank Meys, der auch in diesem Jahr den Sankt Martin beim Umzug in Niederpleis mimte. Den diesjährigen Umzug führte er nicht hoch zu Ross, sondern stehend auf einem Segway an. „So waren wir näher an den Kindern dran und konnten ihnen immer wieder am Straßenrand die Hand geben“, sagt Meys, der auch Präsident der Prinzengarde Sankt Augustin ist. Rund achthundert Kinder zogen ihm zufolge am vergangenen Wochenende mit Laternen durch die Straßen. So oft wie in diesem Jahr sei er noch nie fotografiert worden.