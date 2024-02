Schockanrufe bei alten Damen 29-Jähriger aus Sankt Augustin freigesprochen

Der 29-Jährige sollte laut Anklage Mitglied einer Bande gewesen sein, die sich nachweislich zusammengeschlossen hatte, um nach dem Prinzip der „Schockanrufe durch falsche Polizeibeamte“ hohe Bargeldsummen und Sachwerte von gutgläubigen Opfern zu erlangen. Er war wegen gewerbsmäßigen Bandendiebstahls in zwei Fällen angeklagt. Angerufen wurden im März und April 2022 zwei ältere Damen in Duisburg und Heiligenhaus, die 86 und 83 Jahre alt waren. Der Schockanrufer, der „Keiler“ genannt wurde, teilte den Damen am Telefon mit, ihre Töchter seien in schwere Verkehrsunfälle mit Todesfolge verwickelt es und es sei nun eine Kaution zur Haftvermeidung zu stellen.