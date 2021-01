Neue Plätze in Sankt Augustin : Schöner Sitzen im Zentrum

Sankt Augustin Nach privaten Millioneninvestitionen hat die Stadt Sankt Augustin den öffentlichen Raum mit „Verteilerplätzen“ neu gestaltet. Das schafft auch eine barrierefreie Verbindung zwischen Technischem Rathaus, Marktplatte und Rhein-Sieg-Gymnasium.

Zwar gibt es noch kleinere Restarbeiten, wie zum Teil noch abgesperrte Bereiche am Donnerstag zeigten, doch sind die Wege seit Ende 2020 für die Benutzung freigegeben. Wer über das „Grüne C“ vorbei am Generationen-Parcours Richtung Zentrum fährt, hat nun nicht nur einen ebenen und stolperfreien Weg: Der einst tunnelartige, von Hecken eingesäumte schmale und dunkle Weg hat sich zu einem freundlichen Entrée mit Sichtachse bis zur Fußgängerbrücke und zur huma Shoppingwelt geöffnet.

Geebnet, erheblich verbreitert sowie mit Sitzbänken und Fahrrad­abstellmöglichkeiten ausgestattet wurde auch der Übergang der Campusmagistrale von der Hochschule vorbei am noch in Resten erkennbaren ehemaligen Sportplatzes des Rhein-Sieg-Gymnasiums: Bislang gab es hier nur einen schmalen Fußweg vorbei am Eingang der Sporthalle sowie die einst für Autos gebaute Rampe zu den ehemaligen Besucherparkplätzen des früheren Post-Gebäudes, in dem heute das Technische Rathaus sitzt.