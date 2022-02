Buckelpisten : Schritttempo in maroden Straßen in Sankt Augustin bleibt verboten

Schritttempo in maroden Straßen in Sankt Augustin bleibt verboten

Zwei Straßen in Schmerbroich sollten zu Spielstraßen werden. Doch wie die Verwaltung in Sankt Augustin nun mitteilte, ist eine Verkehrsberuhigung derzeit nicht möglich (Symbolfoto). Foto: picture alliance / dpa/Franziska Kraufmann

Sankt Augustin Posse um Verkehrsberuhigung in Sankt Augustin: Um auf maroden Straßen ohne Gehwege von Tempo 30 auf Schrittgeschwindigkeit reduzieren zu dürfen, müsste die Stadt die Straßen erst neu planen und ausbauen lassen.

Die kleinen Anwohnerstraßen „Am Mühlengraben“ und „In der Aue“ in Schmerbroich in Sankt Augustin sollten zum verkehrsberuhigten Bereich, also zu Spielstraßen, werden. Das hatten Grüne, SPD und FDP in einem gemeinsamen Antrag im Juni 2021 auf den Weg bringen wollen. Doch wie die Verwaltung nun mitteilte, ist eine Verkehrsberuhigung derzeit nicht möglich.