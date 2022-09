Rhein-Sieg-Gymnasium : Schüler inszenieren in Sankt Augustin die Big-Pop-Show

Sankt Augustin 170 Schüler inszenieren am Rhein-Sieg-Gymnasium in Sankt Augustin die Big-Pop-Show. Auch ehemalige Gymnasiasten sind dabei.

Drei Jahre ist es her, seit die letzte Big-Pop-Show am Rhein-Sieg-Gymnasium (RSG) in Sankt Augustin stattfinden konnte. Corona und die Pandemie-Bestimmungen hatten eine Großveranstaltung mit ausverkauften Sälen und einem Riesenaufgebot an Künstlern auf der Bühne unmöglich gemacht. Dementsprechend groß ist nun die Erleichterung, „endlich mal wieder eine Big-Pop-Show zu haben“, sagt Matthias Reinold, Ideengeber, Organisator und künstlerischer Leiter des Events mit 170 Teilnehmern im Alter von zwölf bis 25 Jahren.

„Es geht uns um ein Lebensgefühl“

„Es geht uns um ein Lebensgefühl“, sagt Matthias Reinold, der mit seinen kleinen und großen Vagabunden in die Ferne zieht und mit Songs wie „Born to be wild“, „Wish you were here“ und „Lost boy“ auch im Publikum Sehnsüchte zu wecken weiß. „Wir spüren dem Lebensgefühl des Unterwegs-Seins, der Freiheit und der Weite, aber auch der Entwurzelung und der Einsamkeit nach“, erklärt der Musiklehrer. Bereits das 13. Mal haben Reinold und die Fachschaft Musik das Großevent am RSG vorbereitet und ermöglichen damit Schülern aller Jahrgangsstufen, gemeinsam aufzutreten. Und Reinold lobt den Einsatz seiner 170 Bühnen-Stars: „Wir als Lehrer sind einfach ergriffen von der Power der Kinder. Das ist wirklich überwältigend.“