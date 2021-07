Verein muss umziehen : Schützenbruderschaft sucht dringend neues Domizil

Sankt Augustin Nach 32 Jahren kündigen die Steyler Missionare den Pachtvertrag mit der Bruderschaft Sankt Maria Königin. Genaue Gründe dafür hat die Bruderschaft bisher nicht erfahren.

Dabei versucht die Schützenbruderschaft, die 1985 gegründet wurde und derzeit 91 Mitglieder zählt, alles, um ein neues Domizil zu finden. Auch mit befreundeten Bruderschaften in Sankt Augustin will Kochs sprechen, um vielleicht deren Räumlichkeiten nutzen zu dürfen. Laut dem Geschäftsführer hatte der Verein viel Arbeit in das bisherige Schützenheim gesteckt. „Das war alles in einem sehr schlechten Zustand. Wir hatten damals, als wir das Grundstück 1989 von den Steylern angepachtet hatten, in kompletter Eigenleistung das Gebäude kernsaniert“, sagte Kochs. Bilder auf der Homepage des Vereins dokumentieren den großen Arbeitsaufwand. „Die aktiven Mitglieder hatten sogar Gräben für Versorgungsleitungen bis zu den Anschlüssen an der Straße ausgehoben und Leitungen für Gas und Wasser verlegt. 2016 wandelten wir den vorhandenen Schießstand, der über eine Seilzuganlage betrieben wurde, mit Eigenmitteln in einen digitalen Schießstand um. Damit wollten wir nicht nur das Schießen attraktiver machen, sondern vor allem Jugendliche für den Schießsport gewinnen, was uns auch gelang“, erinnert sich Kochs.