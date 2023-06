Schulen in Sankt Augustin Sicherheitsdienst schützt in Zukunft Schul-Hausmeister

Die Stadt Sankt Augustin beauftragt zwei Wachmänner, die in Zukunft für die Sicherheit an den Schulen sorgen sollen. Die beiden sollen abends am Rhein-Sieg-Gymnasium (RSG) und am Campus Niederpleis unterwegs sein. Der Grund: In den vergangenen Monaten bedrohten Jugendliche zwei Mal die Hausmeister an beiden Schulen mit Messern.