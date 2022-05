Sankt Augustin : 42-Jähriger schießt im Streit auf Mitbewohner

Sankt Augustin In Sankt Augustin soll am Sonntag nach einem Streit ein 42-jähriger Mann auf einen 31-Jährigen geschossen und diesen leicht verletzt haben. Die Beamten konnten den Mann nach kurzer Fahndung festnehmen.

In der kommunalen Unterkunft “Am Bahnhof“ in Sankt Augustin soll am Sonntagmittag ein 42-Jähriger auf auf einen 31-Jährigen geschossen und ihn dabei verletzt haben. Wie die Polizei mitteilte, sollen die beiden Bewohner der Unterkunft sich am Sonntag aus ungeklärten Gründen gestritten haben. Gegen 12.30 Uhr soll der 42-jährige Mann dann auf den 31-Jährigen geschossen haben und daraufhin vom Tatort in unbekannte Richtung geflohen sein.