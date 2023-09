Urteil am Amtsgericht Siegburg Schwestern wollten beim Warenumtausch betrügen

Ein Video aus der Überwachungskamera, das Rudat vorspielte, zeigte einen anderen Sachverhalt. Danach stand nur die ältere Schwester an der Kasse, um die gefundene Ware zu Geld zu machen. Die jüngere Schwester kam erst dazu, als die Geschädigte ihre Ware verlangte. Beide Schwestern räumten ein, sie hätten das Filmen verhindern wollen und es hätte eine Rangelei mit der Kontrahentin gegeben. Auf dem Video ist weder ein Ziehen an den Haaren noch eine sonstige Berührung am Kopf der Zeugin zu erkennen. Diese berichtete, die Schwestern mit einer Abwehrhaltung von sich ferngehalten zu haben.