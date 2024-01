Nach Segway-Sankt-Martin-Debatte Pferde beim Martinszug sollen möglich bleiben

Die Ministerin betont in ihrem Antwortschreiben, dass die Leitlinie in ihrer aktuellen Fassung ausschließlich für Karnevalsumzüge gelte. „Beim Einsatz von Pferden in Karnevalsumzügen wird die Belastung der Tiere im Umzugsgeschehene (Menschenmassen, Alkoholgenuss auf der Straße, laute Musik, etc.) im Vergleich zu anderen Brauchtumsveranstaltungen wie Schützenumzügen oder St-Martins-Umzügen generell deutlich höher eingeschätzt“, heißt es in dem Schreiben, das dem GA vorliegt.