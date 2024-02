KI-Forschung in Sankt Augustin Sehen, Hören, Lesen – Forschende entwickeln KI von morgen

Laut Forschungsleiter Sebastian Houben sollen solche KIs vor allem dem Mittelstand helfen. Auch sollen sie in beinahe allen Branchen einsetzbar sein. So könne eine Bauleiterin ihren morgendlichen Rundgang mit dem Handy filmen und ihre Eindrücke beschreiben. Die KI würde das mit den Bauplänen abgleichen und könnte so schnell Auskunft über den Baufortschritt geben. Auch ein Einsatz im medizinischen Bereich sei denkbar. Über Messinstrumente wie zum Beispiel Fitnesstracker können Daten wie Herzfrequenz, Bewegungen, Blutzuckerwerte aber auch Sprachaufnahmen, beispielsweise von Angehörigen, zusammengeführt und ausgewertet werden. Die KI könne dann schnell Auskunft über den Gesundheitszustand geben „und das in natürlicher Sprache“, erzählt Houben. Von solchen Möglichkeiten sei man aber noch einige Jahre entfernt, meint der Informatiker. Kurzfristig sei es denkbar, dass die KI vor allem dabei unterstützen soll, Fehler in Produktionsketten zu finden. So könne die KI am Ende eines Fließbands überprüfen, ob die fertigen Produkte intakt sind, oder ob zum Beispiel eine Schraube schief ist oder einen Kratzer hat.