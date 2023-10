Sankt Augustinerin vor Gericht Seitensprung, Eifersucht und eine Prügelei unter Frauen

Laut Anklage soll die 25-Jährige im Mai 2022 dem Opfer auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants in Sankt Augustin aufgelauert und versucht haben, es zur Rede zu stellen, was die Kontrahentin ablehnte. Daraufhin habe die Angeklagte ihrer Gegnerin einige Schläge an den Kopf versetzt und als sie am Boden lag, in den Bauch getreten.