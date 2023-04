In Bonn gedreht „Shopping Queen“ mit Kandidatin aus Sankt Augustin ab heute im TV

Alexandra, die in Lohmar lebt und am ersten Tag der Shopping-Woche ihren 44. Geburtstag feierte, ging an Tag vier auf die Suche nach einem Scandi-Look. „Ich gehe unwahrscheinlich gern shoppen und habe viele Klamotten“, sagt sie von sich selbst. Die erste Folge hat die Sechsfach-Mama am Freitag gemeinsam mit ihrem Mann verfolgt. „Wir haben gelacht und mein Mann meinte ‚Boah, warst du streng’“, sagt Alexandra. Das sei aber der Aufregung geschuldet gewesen, so die 44-Jährige, die momentan noch wegen der drei kleinen Kinder zu Hause ist und nebenbei Büro-Arbeiten übernimmt.