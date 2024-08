Sicherheit an Schulen in Sankt Augustin Konzept statt Sicherheitsdienst für die Schulhausmeister

Zwei Mal innerhalb eines Jahres wurden die Hausmeister am Campus Niederpleis und am Rhein-Sieg-Gymnasium in den Abendstunden mit Messern bedroht. Damals reagierte die Stadt, indem sie für die beiden Schulen einen Sicherdienstdienst engagierte – zunächst für fünf Monate, von August bis Dezember 2023. Schon damals war das nicht als Dauerlösung geplant. Nun soll ein Sicherheitskonzept den Schulhausmeistern in Sankt Augustin mehr Schutz bieten. Es soll Schwachstellen bei der Sicherheit von Hausmeistern außerhalb der Schulzeiten aufdecken, um diese so weit wie möglich zu beseitigen. Darunter fallen sowohl Verhaltensschulungen als auch organisatorische und technische Maßnahmen. 40.000 Euro hat die Stadt dafür in den laufenden Haushalt eingestellt.