Tag des offenen Denkmals : Sieben Kamine und eine Kanonenkugel

Sankt Augustin Die Anfänge des Könsgenhof in Sankt Augustin Menden reichen 400 Jahre zurück. Am Tag des offenen Denkmals erfuhren die Besucher, wie historisches Fachwerk restauriert wird.

Wer durch den Torbogen des denkmalgeschützten Mendener Könsgenhofs an der Siegburger Straße flaniert, würde zunächst nicht vermuten, dass sich dahinter eine große, hufeisenförmige Fachwerk-Anlage mit einem malerischen Innenhof samt plätscherndem Brunnen verbirgt. Besitzer Andreas Fey machte den von ihm liebevoll restaurierten Hof am Sonntag der Öffentlichkeit zugänglich und beteiligte sich am Tag des offenen Denkmals, der in diesem Jahr unter dem Motto „KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz“ stand und für den zahlreiche Gebäude, darunter auch das Steyler Missionspriesterseminar, die Pforten öffneten.