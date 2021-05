Einsatz bei Sankt Augustin und Siegburg : Feuerwehr rettet drei Jugendliche von Insel auf der Sieg

Sankt Augustin/Siegburg Drei Jugendliche riefen am Sonntagabend um Hilfe, weil sie es aufgrund der Strömung nicht mehr alleine von einer Insel auf der Sieg ans Ufer schafften. Die Feuerwehren Sankt Augustin und Siegburg rückten mit Dutzenden Einsatzkräften aus.

Drei Jugendliche auf einer Insel auf der Sieg haben am Sonntagabend für einen Großeinsatz der Feuerwehren Siegburg und Sankt Augustin, der Wasserwacht und des Rettungsdienstes gesorgt. Aufgrund der Strömung des Flusses konnten die Zehn- bis 14-Jährigen nicht mehr selbstständig das Ufer erreichen. Die Einsatzkräfte retteten die Jugendlichen.

Zeugen hatten die Feuerwehr gegen 18.10 Uhr an die Sieg in Höhe der Brücke zwischen dem Sankt Augustiner Stadtteil Buisdorf und dem Siegburger Stadtteil Deichaus alarmiert, weil mehrere Jugendliche auf einer Mittelinsel um Hilfe riefen. Nachdem die Wehrleute Kontakt zu den ihnen aufgenommen hatten, bereiteten sie den Rettungseinsatz vor. Wie die Siegburger Feuerwehr mitteilte, setzten sie dafür ein sogenanntes Sled, ein brettförmiges aufblasbares Schlauchboot, zur Insel über. Zur Sicherung schufen sie eine Leinenverbindung über den Fluss. Mit Hilfe des Rettungsbootes brachten die Einsatzkräfte der beiden Feuerwehren die Jugendlichen gemeinsam an Land. Der Rettungsdienst untersuchte die Geretteten kurz, musste sie aber nicht behandeln, sagte Sascha Lienesch, Sprecher der Feuerwehr Sankt Augustin. Die Jugendlichen blieben unverletzt.