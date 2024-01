Schülerzeitung aus Sankt Augustin Die Reporter der „Flotten Waldkarotte“ besuchen die GA-Redaktion Siegburg

Siegburg · Reporterinnen und Reporter der Schülerzeitung „Die flotte Waldkarotte“ der Grundschule am Pleiser Wald in Sankt Augustin waren zu Gast in der GA-Redaktion in Siegburg. Sie erhielten einen Einblick in den Redaktionsalltag und brachten mit ihren Fragen die Redakteurinnen ins Schwitzen.

Das Redaktionsteam der "Flotten Waldkarotte" der Grundschule am Pleiser Wald zu Gast beim General-Anzeiger. Foto: Ines Bresler