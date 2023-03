Vorfälle in Sankt Augustin und Much : Polizist rettet sich mit Sprung vor betrunkenem Autofahrer

Symbolbild. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Sankt Augustin/Much Bei einer Verkehrskontrolle in Much hat sich am Wochenende ein Polizist mit einem Sprung vor einem betrunkenen Autofahrer retten. Auffällig war zudem eine Frau, die mit mehr als 2,5 Promille noch unterwegs war.



Über das Wochenende sind bei Kontrollen in Sankt Augustin und in Much zwei betrunkene Autofahrer aufgefallen und angehalten worden. In einem Fall rettete sich ein Polizist mit einem Sprung vor einem Autofahrer, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Am Freitagabend gegen 22.30 Uhr wurden Beamte der Polizei über eine 54-jährige Frau informiert, welche betrunken über den Europaring in Sankt Augustin gefahren sein soll. An der Kreuzung Rathausallee und Einsteinstraße wurde die Frau von Einsatzkräften angehalten. Sie fiel den Beamten auf, da sie in Schlangenlinien fuhr. Die Fahrerin musste sich beim Aussteigen der Polizei zufolge an ihrem Auto festhalten, um nicht umzufallen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Bei der Kontrolle der Personalien fiel auf, dass die 54-Jährige bereits wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss ihren Führerschein abgeben musste. Gegen sie wird jetzt wegen Fahren unter Alkoholeinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Am Sonntagmorgen gegen 0.45 Uhr hielten Beamten einen Autofahrer in Much an. Bei der Verkehrskontrolle an der Wahnbachtalstraße in Höhe der Ortschaft Much-Kreuzkapelle wurde dem 26-Jährigen mit einer Winkerkelle das Signal gegeben, anzuhalten. Doch dieser fuhr ungebremst in die Kontrollstelle rein, ein Polizist musste aus dem Weg springen, blieb aber unverletzt, teilte die Polizei mit. Die Beamten rochen Alkohol aus dem Auto, außerdem lagen in dem Auto mehrere geöffnete Bierdosen.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Nach eigenen Angaben war der 26-Jährige angetrunken mit dem Auto unterwegs, weil er einem Freund helfen wollte. Dieser musste auf der Polizeiwache in Siegburg abgeholt werden, weil ihn die Polizei mit Alkohol am Steuer erwischt hatte.

(ga)