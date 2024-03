Skatepark Sankt Augustin Skater wünscht sich Rücksicht – und wird dafür beschimpft

Konstantin Kopenhagen ist mit seiner Geduld am Ende. Der Sankt Augustiner fährt seit vielen Jahren Skateboard. Doch so gut wie jedes Mal, wenn er für sein Training zur Skateanlage an der Zufahrt zum Freibad kommt, gibt es Grund für Ärger: Kinder, die auf der Fahrbahn und den Rampen spielen, bringen sich selbst und die Skater in Gefahr.