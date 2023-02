Musikprofil in Sankt Augustin : So bringt das Rhein-Sieg-Gymnasium Kinder an die Instrumente

Die Musikerinnen und Musiker der Junior Big Band am RSG. Foto: Chengjung Xue

Sankt Augustin Das Musikprofil am Rhein-Sieg-Gymnasium führt junge Menschen schon früh an Musik heran. Dabei profitieren Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte von der Zusammenarbeit mit der Musikschule. Etwas Wesentliches ist dabei anders als im normalen Musikunterricht.



Früh übt sich. Deshalb beginnen die Schülerinnen und Schüler des Rhein-Sieg-Gymnasiums (RSG), wenn sie möchten, schon ab Jahrgangstufe 5 mit dem Musikprofil, Dabei handelt es sich um eine Art musikalisches Lernprogramm.

Neben zwei Stunden regulärem Musikunterricht haben sie im Rahmen des Programms montags in der Freiarbeitsstunde eine Ensembleprobe. Zusätzlich erhalten sie am Nachmittag Instrumentalunterricht von Lehrerinnen und Lehrern der Musikschule Sankt Augustin. Das trifft sich gut, denn die ist zu Fuß nur einige Minuten vom Gymnasium entfernt. Als Instrumente stehen ihnen Querflöte, Klarinette, Altsaxophon, Trompete, Horn, Posaune, Euphonium, Tuba oder Schlagwerk zur Auswahl.

Gemeinsam Musizieren Ensembles am RSG Neben der Big Band und der Junior Big Band gibt es am Rhein-Sieg-Gymnasium außerdem einen Pop Chor, einen Show Chor, die Junior Samba Band, die San Agostinho Samba Band und die Bühnentechnik AG. Die Schülerinnen und Schüler unterhalten dazu einen Instagram Kanal unter: rsg_ensemble.

Das Programm helfe den Kindern dabei, Freude an künstlerischer Aktivität entwickeln und stärke kulturelle Kompetenz, sagt die Leiterin des Musikprofils Verena Schumm. Auch die Motivation und Konzentration der Jugendlichen profitiere vom täglichen Üben des Instruments. Indem die Schülerinnen und Schüler die Musikensembles aktiv mitgestalten, fördere das ihren Teamgeist. Die Mutter dreier Kinder leitet die Junior Big Band am RSG. In dieser sind junge Musikerinnen und Musiker von der Jahrgangsstufe fünf bis acht vertreten. Die Big Band der Großen startet in der achten oder neunten Klasse und führt bis in die Oberstufe. Sie wird, ebenso wie die Samba Band, von Matthias Reinold geleitet. Er war auch Initiator der Kooperation, gemeinsam mit Musikschulleiter Klemens Salz und Christian Winninghoff, dem Fachbereichsleiter Blechblasinstrumente.

Kooperation seit 2018

2018 haben die städtischen Musikschule Sankt Augustin und das Gymnasium den Kooperationsvertrag unterschrieben. Im Folgejahr startete der erste Jahrgang im Musikprofil. Die damaligen Neulinge sind jetzt bereits in der achten Klasse und in den Ensembles am Schulmusicals beteiligt. 48 Euro kostet die Teilnahme am Musikprofil im Monat. Am Geld solle es im Zweifel aber nicht scheitern: „Wir finden gemeinsam eine Lösung, sollte die Höhe der Gebühr außerhalb ihren finanziellen Möglichkeiten liegen“, heißt es auf dem Flyer. Schumm vermutet, dass dennoch einige Eltern ihre Kinder aus finanziellen Gründen nicht anmelden. „Es gibt sicher eine Dunkelziffer“, so die 38-Jährige.

Schumm hat zuvor schon an der Gesamtschule in Neunkirchen-Seelscheid ein Musikprofil aus der Taufe gehoben. Von den Erfahrungen, die sie dort gemacht hat, profitiert sie. Für die Ensembles der Blechbläser arbeitet sie mit dem Buch „Accent on Achievement“, das alle Grundlagen für einen soliden musikalischen Hintergrund vermittele. Aktuelle Stücke biete der Klassiker aber nicht. Deshalb arrangieren die Musiklehrerinnen und -lehrer moderne Lieder, die im Radio laufen, selbst. „Das hilft auch, die unterschiedlichen Niveaus der Schülerinnen aufzufangen“, erklärt Schumm. Dafür arrangiere sie leichtere und schwerer Stimmen, etwa für die Konzerte, die zweimal im Jahr stattfinden. Zur Förderung trägt auch bei, dass am RSG vier Musiklehrkräfte für drei Jahrgänge zuständig sind. Das heißt, in Freiarbeitsstunden, sogenannten Daltonstunden, seien sie manchmal zu zweit. Eine könne dann gezielt mit Schülern arbeiten.

Proben in der Pandemie

„Die Pandemie war für alle Musik-AGs am RSG eine traurige Zeit ohne die regelmäßigen Proben“, erinnert sich Schumm. Die Big Rock Show wurde abgesagt und viele Auftritte der Big Band konnten nicht stattfinden. Die Lehrerin fand eine Alternative und lud die Musikerinnen und Musiker zu einer Online-Probe ein. Die große Motivation der Jugendlichen habe sich darin gezeigt, dass fast alle an diesem Online-Meeting teilgenommen haben. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Musikprofils konnten sich so kurz wiedersehen und zusammen Musik machen. „Es entstand ein Gefühl von Gemeinschaft, das gerade in Zeiten von ‚Social distancing‘ besonders schön und wichtig war“.

