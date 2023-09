Spielplatzentwicklung So soll Sankt Augustin zum Familien-Paradies werden

Der Flughafen in Hangelar soll auch bei den Spielplätzen eine zentrale Rolle spielen. Die Hangelarer schlugen den Spielplatz unmittelbar am Flugplatz als Leuchtturmspielplatz mit dem Thema „Flughafen“ vor. Der Spielplatz erschien ihnen auch als besonders geeignet für den inklusiven Ausbau, ebenso der Spielplatz an der Graf-Zeppelin-Straße. Sie wollen auch auf den anderen Spielflächen möglichst Spielgeräte mit entsprechenden Spielanreizen aufstellen. Auch die Hangelarer zeigten beim Planungstreffen eine Bereitschaft, den Ausbau und die Verbesserungen mit Geld zu unterstützen.